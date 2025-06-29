Bu canlılar artık yok: Nesli tükenen hayvanların son görüntüleri

Doğanın sessiz çığlıkları arasında kaybolup giden canlı türleri, insanlık için hem büyük bir kayıp hem de derin bir vicdan muhasebesidir.

Nesli tükenen hayvanlar, yaşam alanlarının yok edilmesi, iklim değişikliği, kaçak avcılık ve insan faaliyetleri nedeniyle tarih sahnesinden silinirken, geriye sadece birkaç görüntü, bilimsel kayıt ve hüzün dolu hikâyeleri kaldı.