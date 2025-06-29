Bu canlılar artık yok: Nesli tükenen hayvanların son görüntüleri
İnsan faaliyetleri, iklim değişikliği ve kaçak avcılık gibi nedenlerle nesli tükenen birçok hayvan türü, artık sadece geride kalan son görüntüleriyle hatırlanıyor.
Doğanın sessiz çığlıkları arasında kaybolup giden canlı türleri, insanlık için hem büyük bir kayıp hem de derin bir vicdan muhasebesidir.
Nesli tükenen hayvanlar, yaşam alanlarının yok edilmesi, iklim değişikliği, kaçak avcılık ve insan faaliyetleri nedeniyle tarih sahnesinden silinirken, geriye sadece birkaç görüntü, bilimsel kayıt ve hüzün dolu hikâyeleri kaldı.
İşte artık var olmayan bazı hayvan türlerinin tarihe geçen son görüntüleri...
Lonesome George, 2006
"Yalnız George" Pinta Adası'nın son kaplumbağasıydı.
2012 yılında 102 yaşında öldü ve son yıllarında dünyanın en nadir yaratığı olarak biliniyordu.
1936 yılında nesli tükenen bir tür olan son Tazmanya kaplanının restore edilmiş görüntüsü.