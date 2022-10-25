Bu burçlar güneş tutulmasından fena etkilenecek! Odanıza kapanıp kimseyle görüşmeyin!
Günlerdir sabırsızlıkla beklenen güneş tutulması için artık nefesler tutuldu. Bu harika gök olayını izlemek için sabırsızlanan bunların yanı sıra, astroloji üzerindeki etkilerini merak eden de birçok kişi bulunuyor. Peki güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek?
Güneş tutulmasının burçlara etkisi özellikle bugün oldukça merak konusu oldu. Gökyüzü olayları açısından son derece hareketli bir yaz mevsiminde bulunuyoruz ve bir tutulma dönemini yaşıyoruz. Astrolojide "yeniden başlamak" anlamına gelen Güneş Tutulması, sabit burçları yakından ilgilendiriyor. Peki Güneş tutulması burçlara etkisi neler? Güneş tutulmasından hangi burç nasıl etkilenecek?
Güneş tutulması ne zaman?
Parçalı Güneş Tutulması, 25 Ekim Salı günü meydana gelecek. 2022'nin son tutulması Türkiye'den de izlenebilecek. Parçalı Güneş tutulması saat Türkiye saati ile 12:40 ile 15:05 arasında görülecek.
Güneş tutulmasının burçlara etkisi nedir?
Astroloji ile ilgilenenlerin en çok merak ettiği konu ise güneş tutulmasının burçlara olan etkisi. İşte olumlu ve olumsuz yönleriyle güneş tutulmasından etkilenecek burçlar...
Koç
Alacak verecek konuları, krediler, borçlar, yatırımlar ve sahip olduklarınız, para kaynaklarınız ile ilgili ani değişikliklere ve yeniliklere hazırlanın. Bunun yanında kariyer ile ilgili konular da bu 6 aylık dönemin önemli konuları arasında bulunuyor.