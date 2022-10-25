Bu burçlar güneş tutulmasından fena etkilenecek! Odanıza kapanıp kimseyle görüşmeyin!

Koç

Alacak verecek konuları, krediler, borçlar, yatırımlar ve sahip olduklarınız, para kaynaklarınız ile ilgili ani değişikliklere ve yeniliklere hazırlanın. Bunun yanında kariyer ile ilgili konular da bu 6 aylık dönemin önemli konuları arasında bulunuyor.