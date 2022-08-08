Bu bölümleri okursanız işsiz kalmazsınız! En kolay iş bulabileceğiniz 10 meslek

Özellikle üniversite mezunu gençlerin en muzdarip olduğu konuların başında gelen işsizlik, birçok kişinin en büyük sorunlarından birisi. Üniversite okurken seçilen bölümler, sonrasında iş bulma sürecinde oldukça önemli rol oynuyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Türkiye'de en kolay iş imkanı bulunan 10 mesleği açıkladı.