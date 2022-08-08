Bu bölümleri okursanız işsiz kalmazsınız! En kolay iş bulabileceğiniz 10 meslek
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, yaptığı bir analiz sonucunda Türkiye'de en kolay şekilde iş bulunabilen meslek gruplarını açıkladı.
Özellikle üniversite mezunu gençlerin en muzdarip olduğu konuların başında gelen işsizlik, birçok kişinin en büyük sorunlarından birisi. Üniversite okurken seçilen bölümler, sonrasında iş bulma sürecinde oldukça önemli rol oynuyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Türkiye'de en kolay iş imkanı bulunan 10 mesleği açıkladı.
İşte bölümünü okuduğunuz takdirde iş bulmanız diğerlerine göre daha kolay olan 10 farklı meslek...
Tıp
Birinci sırada tıp fakültesi mezunları yer alıyor. Tıp fakültesi mezunlarının kamuda iş bulma oranı yüzde 100. Mezuniyet sonrası 6 aylık dönemde iş bulma olasılıkları ise yüzde 91.5.
Eczacılık
İkinci sırada ise eczacılık mezunları yer alıyor. Mezuniyet sonrası iş bulma olasılığı 67.9, mezun olmadan iş bulma oranı ise yüzde 3.3. Eczacılık bitirip kamuda iş bulmak ise oldukça zor.