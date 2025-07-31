Bu bölgede yaşıyorsanız müjde! Paraya para demeyeceksiniz...

OTACI KÖYÜ ŞİFALI HAVASIYLA ÖNE ÇIKTI

Yine Kızılcahamam sınırları içindeki Otacı Köyü, tarihi Ankara Savaşı sırasında kurulan sahra hastanesiyle biliniyor. O dönemden bu yana "şifa veren havası" ile anılan köy, temiz havası ve doğal yapısıyla hem günübirlik ziyaretçileri hem de alternatif tatil arayanları kendine çekti.

KÖYLERİN KALKINMASINA KÜLTÜREL MİRAS DA DESTEK VERDİ

Ankara, yalnızca bu köyleriyle değil; Hititler’den Osmanlı’ya uzanan çok katmanlı tarihi geçmişiyle de Türkiye’nin en önemli kültürel merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Kent genelinde yer alan müzeler, arkeolojik alanlar ve tarihi yapılar, kırsal alanlardaki kültürel mirasla birleşince başkente gelen ziyaretçilere benzersiz bir keşif imkânı sundu.

Ankara’nın doğal zenginliğiyle dikkat çeken köyleri, hem turizm potansiyelini artırdı hem de yerel ekonomiye can verdi. Özellikle şehir yaşamından uzaklaşıp kırsalda huzur arayanlar için bu köyler alternatif bir yaşam alanı haline geldi.