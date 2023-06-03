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Bu bisikletler bambudan imal ediliyor!

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Bu bisikletler bambudan imal ediliyor!

Endonezya'da ustalar, bambu ağacından elde edilen çıtalardan bisiklet yapıyor.

Bu bisikletler bambudan imal ediliyor!

Endonezya'nın Orta Java bölgesindeki Temanggung'da bulunan Spedagi üretim tesisinde ki ustalar, bambu bisikletlerin yapım sürecini gerçekleştiriyor. 

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Bu bisikletler bambudan imal ediliyor!

Spedagi Bambu bisikletleri 2013 yılının başlarında geliştirilmeye başlandı ve "usuk bambu" çıtalarının yapımı için geniş çaplı ve kalın duvarlı en güçlü bambu türlerinden biri olan Petung Bambusu (Dendrocalamus asper) seçildi. 

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Bu bisikletler bambudan imal ediliyor!

Bambu sapları daha sonra bisiklet iskeletini oluşturmak üzere özel metal bağlantılara bağlanır. 

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Bu bisikletler bambudan imal ediliyor!

Ustalar bir ay içinde dört ila beş bambu bisiklet çerçevesini tamamlayarak bisiklete dönüştürebiliyor.

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