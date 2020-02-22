Bu besinler vücuttaki iltihapı yok ediyor!
Kış mevsiminde çoğalan hastalıklara karşı dikkat etmek gerekiyor. Artan enfeksiyonlara karşı bu besinler size çok yardımcı olacak...
Soğuk havalarla birlikte artan enfeksiyon hastalıklarına karşı mutlaka önlem almamız gerekiyor. Bazı şifa deposu besinlerden destek alabilirsiniz. Hastalıklara sebep olan ve insanların hayatını oldukça zorlaştıran iltihaplar önlenebilir. İltihap söktürücü besinler çoğu uzman tarafından öneriliyor ve iltihapları kurutuyor. Vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin azalması ile birlikte vücut iltihaplara karşı korunmasız kalıyor. Sık görülen nedenler arasında enfeksiyon kapmak, zatürre, lupus, romatizma gibi hastalıklar yer alır.
Fesleğen: iltihapla savaş verme de ilk sırada yer alan bitkilerden bir tanesi de fesleğendir. Bu bitkiye kendisine has koku ve tat veren bileşen öjenol dur.
Zeytinyağı: Vücudunuzda iltihap var ise en etkili bitkisel ürünlerden birisi zeytinyağı olacaktır. Tam etki sağlaması için saf zeytinyağı tercih etmeniz gerekir.
Cayenna biberi: Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan cayenna biberi iltihabı kurutucu özelliğiyle bilinmektedir.