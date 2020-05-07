Bu besinler romatizmaya iyi geliyor ağrıları geçiriyor!

Frenk üzümü - hodan otu

Tohumlarda bulunan omega 6 yağ asidi bu iki besinde de yüksek miktarda bulunmaktadır. Gammalinolenik asit adındaki bu yağ asidi iyi bir iltihap önleyicidir. Ayrıca kuş üzümü, çuha çiçeği de bu besin grubundandır. Bu faydalı içeriği yanı sıra, karaciğere fazla yükleme yapıldığında zarar verebilir. Kullanımını bir uzmana danışarak yapmak gerekmektedir.