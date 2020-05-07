Bu besinler romatizmaya iyi geliyor ağrıları geçiriyor!
Yağmurlu havalarda daha sık nükseden romatizmanın etkilerini azaltmak için doğal besinlere başvurabilirsiniz. Romatizma hastalığı için doğru besinlerden faydalanarak ağrılarınızı geçirmeniz mümkün. İşte romatizmaya iyi gelen o besinler!
Ülkemizde yaygın olarak görülen romatizma hastalığı pek çok insanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Romatizma, bağışıklık sisteminde oluşan rahatsızlıklarla beraber eklemlerdeki aktivitelerin kısıtlanmasına sebep olur.
Balık
Soğuk suda yetişen balıkların (somon, ton balığı, vb.) içerdikleri omega 3 ve omega yağ asidi içerikleri iltihaplı durumlarda iyileştirici bir etkiye sahiptir. Hafta da birden fazla balık tüketmek, eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olmaktadır.
Frenk üzümü - hodan otu
Tohumlarda bulunan omega 6 yağ asidi bu iki besinde de yüksek miktarda bulunmaktadır. Gammalinolenik asit adındaki bu yağ asidi iyi bir iltihap önleyicidir. Ayrıca kuş üzümü, çuha çiçeği de bu besin grubundandır. Bu faydalı içeriği yanı sıra, karaciğere fazla yükleme yapıldığında zarar verebilir. Kullanımını bir uzmana danışarak yapmak gerekmektedir.
Keten tohumu
Omega 3 ve omega 6 yağ sidi açısından zengin olan keten tohumu romatizmaya birebirdir. Ayrıca içinde bulunan besin lifi bir benzeri bir madde bulunur. Bu madde eklem ağrılarını azaltmada etkilidir. Düzenli ilaç kullanımı olanların, keten tohumu kullanmadan doktora başvurmanız, sağlığınız için önemlidir.