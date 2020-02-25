Bu besinler kolesterolü anında bitiriyor!
Sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenler kolesterolüne dikkat etmek zorundadır. Sağlıklı yaşamı hayatın da isteyenler ise düşük kolesterollü besinleri yemeye özen gösterir. Peki kolesterol düşüren besinler nelerdir? İşte o besinler...
Sağlıklı bir yaşam sürmek herkes için çok önemlidir ve sağlıksız beslenmek birçok hastalığa davetiye çıkarttığı gibi kolesterolede davetiye çıkartıyor. Önceden tedavi altına alındığında kolesterol düşürülebiliyor. Beslenme düzeninin kurulması ve yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesiyle kolesterol seviyesi kontrol altında tutulabilir.
Zeytinyağı: Diğer sağlıksız yağlara göre daha az işlendiğinden daha sağlıklı bir yağ kaynağı olarak kullanılır. Yüksek kalorili olduğu için kilo vermeye çalışanlar zeytinyağını günde iki 2 yemek kaşığından fazla tüketmemelidir.
Yulaf: Yulaf LDL kolesterolü düşürür. Ek olarak besin lifi içeren elma, armut, erik gibi meyveleri tüketebilirsiniz.
Domates: Yeni bir çalışmaya göre birkaç hafta likopen zengini domates yerseniz, kötü kolesterolün yüzde 10’a kadar düştüğünü görüyorsunuz.