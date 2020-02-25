Bu besinler kolesterolü anında bitiriyor!

Zeytinyağı: Diğer sağlıksız yağlara göre daha az işlendiğinden daha sağlıklı bir yağ kaynağı olarak kullanılır. Yüksek kalorili olduğu için kilo vermeye çalışanlar zeytinyağını günde iki 2 yemek kaşığından fazla tüketmemelidir.