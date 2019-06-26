Bu besinler kemikleri güçlendiriyor! Tehlikeli olanlar ise...
Kemikleri güçlendiren besinler hakkında bilgi veren Dr. Burak Önvural, kemik sağlığını kötü yönde etkileyecek durumlardan da bahsetti.
Kaliteli bir kemik elde etmek için gelişimin erken dönemlerinde alınacak gıdalara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Burak Önvural, bunun ilerleyen yaşlarda oluşabilecek kemik hastalıklarının ve kırıklarının riskini azaltacağını söyledi.
Kalsiyum, D-vitamini, K-vitamini, fosfor ve magnezyumdan zengin gıdalar kemik gelişimini ve sağlığını olumlu etkilediğini dile getiren Dr. Önvural, kemikleri güçlendiren besinler hakkında şu şekilde konuştu; “İlk başta hepimizin aklına süt, yoğurt ve peynir üçlüsü gelmektedir ancak kemik için yararlı gıdaları bunlarla sınırlamak tabi ki mümkün değildir."
"Balık grubundan sardalya, somon, ton gibi gri eti ve yağı yüksek balıklar;
Ispanak, enginar, yeşil ve kırmızı biber, bamya, brüksel lahanası, brokoli, domates gibi sebzeler;