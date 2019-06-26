Bu besinler kemikleri güçlendiriyor! Tehlikeli olanlar ise...

Kalsiyum, D-vitamini, K-vitamini, fosfor ve magnezyumdan zengin gıdalar kemik gelişimini ve sağlığını olumlu etkilediğini dile getiren Dr. Önvural, kemikleri güçlendiren besinler hakkında şu şekilde konuştu; “İlk başta hepimizin aklına süt, yoğurt ve peynir üçlüsü gelmektedir ancak kemik için yararlı gıdaları bunlarla sınırlamak tabi ki mümkün değildir."