Bu besinler karaciğer yağlanmasını önlüyor
Her 5 kişiden birinde görülen bir rahatsızlık olan karaciğer yağlanmasını önlemek için Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı karaciğer yağlanmasını önleyen besinleri anlattı.
Vücudumuzun en önemli organlarından biri olan karaciğerin yenilenmesinde sağlıklı beslenme büyük bir önem taşıyor. Toksinleri atarak yenilenmeyi sağlayan bazı besinler, karaciğer sağlığını doğrudan etkiliyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, karaciğer sağlığını koruyan besinleri anlattı.
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Saç dökülmesini önler
Üzüm çekirdeğinin saç sağlığı için birçok önemli faydası vardır.
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Saçı güçlendirir ve dökülmesini engeller. Ayrıca kan dolaşımını hızlandırır ve kan damarlarını güçlendirir; bu da saç dökülmesinin önlenmesine yardımcı olur.
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Anti-kanserojen
Mükemmel antioksidan özelliği sayesinde üzüm çekirdeği; cilt, prostat ve meme kanseri gibi farklı kanser çeşitlerini önlemek için doğal bir yardımcıdır
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