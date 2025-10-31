Bu besinler çok sağlıklı ama dondurucuya koyduğunuzda tehlike saçıyor...

YOĞURT

Yoğurt dondurulduğunda dokusu değişir. Çözüldüğünde buzlu, ayrışmış veya sulu bir kıvam alır.

Benzer şekilde, tek kremanın dokusu da çözülme sonrası taneli bir hal alabilir.

Bu yüzden yoğurt ve kremayı dondurmak yerine buzdolabında taze halde saklamak daha doğru bir tercih olur. Yoğurtlar çözüldüğünde buz kristalleri nedeniyle ağızda hoş olmayan bir his bırakabilir.

PEYNİR

Sert peynirler dondurulmaya uygundur ve iki aya kadar dayanabilir. Ancak brie, feta ya da krem peynir gibi yumuşak peynirler için durum farklıdır. Uzmanlara göre, bu peynirler donduğunda çok sulu ve yapışkan bir hal alır. Yine de bu peynirleri doğrudan tüketmek yerine, makarna sosu gibi bir tarifte kullanmayı planlıyorsanız dondurmak sorun yaratmaz.