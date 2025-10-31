Bu besinler çok sağlıklı ama dondurucuya koyduğunuzda tehlike saçıyor...
Yiyecekleri dondurmak israfı azaltmanın en kolay yollarından biri. Ancak uzmanlar, her gıdanın dondurucuya uygun olmadığını söylüyor. Bazı yiyecekler aşırı soğutulduğunda dokularını, tadını ve besin değerlerini kaybediyor. İşte asla dondurmamanız gereken yiyecekler...
Hazır dondurulmuş patates kızartmaları bu işleme dayanıklıdır. Fakat ev yapımı versiyonları orijinal çıtırlığını tamamen kaybeder.
HAŞLANMIŞ YUMURTA
Sandviç yapımında kullanışlı olan haşlanmış yumurtalar ne yazık ki dondurulmaya uygun değil. Çözüldüklerinde yumurta beyazı sert, lastik gibi ve sulu bir hal alıyor.
Ancak yalnızca yumurta sarılarını, içine az miktarda tuz ya da şeker ekleyerek jel benzeri yapı oluşmasını önleyip dondurabilirsiniz.
SU ORANI YÜKSEK SEBZELER
Marul, salatalık gibi su oranı yüksek sebzeler dondurulduğunda çıtır dokusunu kaybeder ve çözüldüklerinde lapa haline gelir.
Bu sebzeleri yalnızca çorba, smoothie veya sos gibi pişmiş tariflerde kullanacaksanız dondurmak mantıklı olabilir.
YOĞURT
Yoğurt dondurulduğunda dokusu değişir. Çözüldüğünde buzlu, ayrışmış veya sulu bir kıvam alır.
Benzer şekilde, tek kremanın dokusu da çözülme sonrası taneli bir hal alabilir.
Bu yüzden yoğurt ve kremayı dondurmak yerine buzdolabında taze halde saklamak daha doğru bir tercih olur. Yoğurtlar çözüldüğünde buz kristalleri nedeniyle ağızda hoş olmayan bir his bırakabilir.
PEYNİR
Sert peynirler dondurulmaya uygundur ve iki aya kadar dayanabilir. Ancak brie, feta ya da krem peynir gibi yumuşak peynirler için durum farklıdır. Uzmanlara göre, bu peynirler donduğunda çok sulu ve yapışkan bir hal alır. Yine de bu peynirleri doğrudan tüketmek yerine, makarna sosu gibi bir tarifte kullanmayı planlıyorsanız dondurmak sorun yaratmaz.