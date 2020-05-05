Bu besinler benzediği organa iyi geliyor!

İstiridye - testis

Yapılan araştırmalar, testislere benzeyen istiridyelerin aslında erkek cinsiyet organları için iyi olduğuna dair kanıtlar ortaya çıkarmıştır. Araştırmalara göre diyetinize folik asit ve çinko takviye edilmesi son derece önemli. Ayrıca istiridye erkeklerde sperm kalitesini iyileştirmek üzerinde önemli bir etkiye sahip.