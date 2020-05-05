Bu besinler benzediği organa iyi geliyor!
Yediğimiz besinler şaşırtıcı bir şekilde şekilleriyle benzedikleri organlara iyi gelen yiyecekler olabiliyor. Bu besinlerden tüketerek sağlığımızı yediğimiz besinler yardımıyla korumamız mümkün. İşte benzediği organa iyi gelen o besinler...
Kereviz - kemik
Uzun, yağsız kereviz sapları kemiklere benzer. Kereviz, kemiklere güç veren moleküler yapının bir parçası olan büyük bir silikon kaynağıdır. Ayrıca kemikler yüzde 23 sodyum içerir, kereviz de..."
Avokado - rahim
Avokadonun ampul şeklindeki görüntüsü bir rahme benzer ve üreme sağlığını destekler. İyi bir folik asit kaynağı olan avokado rahim ağzı kanserine karşı vücudu korur.
Havuç - göz
Bir havucu çaprazlama yarıya böldüğünüzde sebzenin bir göze benzediğini görebilirsiniz. Havuçlar, beta-karoten gibi vitaminler ve antioksidanlarla doludur, bu da yaşlılarda görme kaybının önde gelen nedeni olan maküler dejenerasyon olasılığını azaltmaya birebirdir.
İstiridye - testis
Yapılan araştırmalar, testislere benzeyen istiridyelerin aslında erkek cinsiyet organları için iyi olduğuna dair kanıtlar ortaya çıkarmıştır. Araştırmalara göre diyetinize folik asit ve çinko takviye edilmesi son derece önemli. Ayrıca istiridye erkeklerde sperm kalitesini iyileştirmek üzerinde önemli bir etkiye sahip.