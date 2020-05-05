Bu besinler alerji yapabilir işte ülkemizde en çok alerji yapan besinler!
Ülkemizde besin alerjisine en sık neden olan besinler hangileridir? Besin alerjilerinin türleri neler ve tedavisi nasıl? Doç.Dr. Sakine Işık, tüm bu soruları yanıtladı.
Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Doç. Dr. Sakine Işık, “Besin alerjisinde şikayetler bağışıklık sistemimizin besinlerdeki proteini “tehlike” olarak algılayıp, anormal tepki vermesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Besin alerjisi sıklıkla bebeklik ve çocukluk çağında görülmekle birlikte erişkin dönemde de ortaya çıkabilir."ifadelerinde bulundu.
Besin alerjisi görülme sıklığı tüm dünyada artmaktadır ve bir halk sağlığı sorunu olarak görülmektedir. Araştırmaların sonucuna göre besin alerjisi erişkinlerde yüzde 3, çocuklarda yüzde 6 sıklıkta görülmektedir. Yüz yetmiş kadar besinin alerjiye neden olduğu bilinmektedir.
Ülkemizde besin alerjisine en sık neden olan besinlerin başında; inek sütü, yumurta, fındık, ceviz gibi kuruyemişler, yer fıstığı, soya, buğday, balık, kabuklu deniz ürünleri ve daha nadir olarak da mercimek, susam, kırmızı et gelmektedir” dedi.
Besin alerjilerinin iki şekilde bulgu verdiğini ifade eden Dr. Işık, “Daha sık görülen “erken tip besin alerji” sinde şikayetler besin tüketildikten sonra ilk iki saatte ortaya çıkar ve ciltte yaygın kaşıntı, kızarıklık, dil ve dudak da şişme, ses kısıklığı, nefes darlığı, öksürük, morarma, bulantı, kusma, tansiyon düşüklüğü ve bayılma gibi şikayetlere neden olur.