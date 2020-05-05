Bu besinler alerji yapabilir işte ülkemizde en çok alerji yapan besinler!

Besin alerjisi görülme sıklığı tüm dünyada artmaktadır ve bir halk sağlığı sorunu olarak görülmektedir. Araştırmaların sonucuna göre besin alerjisi erişkinlerde yüzde 3, çocuklarda yüzde 6 sıklıkta görülmektedir. Yüz yetmiş kadar besinin alerjiye neden olduğu bilinmektedir.