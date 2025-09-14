Bu belirtilere dikkat! İlişkinizde bunları yaşıyorsanız partneriniz sizden uzaklaşıyor...
Bir ilişkide sorunlar çoğu zaman yavaş yavaş başlar. İletişim azaldığında, duygusal bağlar zayıfladığında ya da ilgisizlik arttığında aslında uyarı işaretleri çoktan ortaya çıkmıştır. Psikoterapist Ioana Rotaru, partnerinizin sizden uzaklaştığını gösteren sekiz kritik işareti paylaştı.
Psikoterapist Ioana Rotaru'nun LADBible'da yer alan ifadelerine göre partneriniz; kendi duygularını olduğu kadar sizin duygularınızı da görmezden gelmeye başlıyorsa bu, ilişkinin soğuduğunun en belirgin göstergelerinden biri.
YAKINLIK GİRİŞİMLERİNİ REDDEDİYORSA...
Gülümseme, sarılma ya da "Günün nasıl geçti?" gibi küçük jestler, bağları günçlendiren adımlardır. Eğer partneriniz bu tür yakınlaşma girişimlerinizi geri çeviriyorsa, ilgisini kaybediyor olabilir.
DİLE GETİRİLEN İHTİYAÇLAR KARŞILIK BULMUYORSA...
İhtiyaçlarınızı dile getirdiğinizde karşınızda empati ve güvence yerine kayıtsızlık buluyorsanız, bu da duygusal mesafenin arttığının en net işaretlerinden biri olarak yorumlanıyor.
SEVGİ İFADELERİ AZALDIYSA...
Sağlıklı illişkilerde taraflar birbirine sevgilerini, hayranlıklarını ve takdirlerini ifade eder. Partneriniz artık bunları söylemiyorsa, ilişkideki sıcaklık kaybolmuş olabilir.