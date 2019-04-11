Bu bebeğin 3 tane anne babası var tıp tarihine geçecek

Atina Yaşam Enstitüsü Başkanı Dr. Panayiotis Psathas, bir kadının kendi genleriyle anne olabilme hakkının gerçek olduğunu dile getirdi. Psathas "Yardımla üreme tedavisindeki bu uluslararası buluşla, daha önce tüp bebek girişimleri başarısız olan ya da mitokondriyal genetik hastalığı olan kadınların sağlıklı bebek sahibi olmasına yardımcı olabileceğiz" dedi.