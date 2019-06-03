Bu bayram da Türklerin tercihi Yunan adaları!

Bu yıl bayram tatili nedeniyle geçmiş bayramlara nazaran biraz düşüşün olduğunu kaydeden Dinç, “Bu yıl bayram tatilinde Ayvalık’tan Midilli’ye yönelik seferlerimizle 4 bin civarında tatilcinin iştirak edeceğini tahmin ediyoruz. Bunların yanı sıra da Midilli Adası’na günü birlik geçişlerle bu sayının artabileceğine inanıyoruz” dedi.