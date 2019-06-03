Bu bayram da Türklerin tercihi Yunan adaları!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bu bayram da Türklerin tercihi Yunan adaları!

Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'ın Ege’deki adalarında 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyen Türk tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bu bayram da Türklerin tercihi Yunan adaları! - Sayfa 1

Geçtiğimiz bayram tatillerine nazaran bu yıl Ayvalık’tan Yunan adalarına yönelik geçişlerde yaklaşık yüzde 25 oranında düşüş yaşandığı öğrenilirken, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla normal günlerle kıyasla Midilli-Ayvalık arasında karşılıklı feribot seferlerindeki hareketlilik ise dikkatlerden kaçmıyor.

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Bu bayram da Türklerin tercihi Yunan adaları! - Sayfa 2

Ramazan Bayramı tatilini Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçirmek isteyen vatandaşların Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde oluşturdukları yüzlerce metre uzunluğundaki kuyruk araç trafiğinin yoğun olduğu Atatürk Caddesine taşarken, Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen turizm acentelerinin şimdilik ek seferler düzenlemediği, önümüzdeki günlerdeki talebe göre hareket edecekleri bildirildi.

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Bu bayram da Türklerin tercihi Yunan adaları! - Sayfa 3

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan tur operatörlerinden Hakan Dinç ayın 10’una kadar devam edecek bayram tatili süresince Ayvalık-Midilli arasında karşılıklı feribot seferlerinin sürekli olarak gerçekleşeceğini söyledi.

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Bu bayram da Türklerin tercihi Yunan adaları! - Sayfa 4

Bu yıl bayram tatili nedeniyle geçmiş bayramlara nazaran biraz düşüşün olduğunu kaydeden Dinç, “Bu yıl bayram tatilinde Ayvalık’tan Midilli’ye yönelik seferlerimizle 4 bin civarında tatilcinin iştirak edeceğini tahmin ediyoruz. Bunların yanı sıra da Midilli Adası’na günü birlik geçişlerle bu sayının artabileceğine inanıyoruz” dedi.

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