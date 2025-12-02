Bu aylarda doğanlar dikkat! Neşenizin sebebi bu olabilir İşte neşeli insanların doğduğu o aylar...

3. Aslan (Temmuz-Ağustos)

Sahne ışıklarını seven Aslan burçları, ilgi gördükçe daha da parlar. Kendine güvenleri yüksektir ve karamsarlıktan uzaktırlar. Ayrıca başkalarına umut vermeyi ve cesaretlendirmeyi çok iyi bilirler. Bu özellikleriyle hem neşeli hem de mutlu burçlar arasında öne çıkarlar.