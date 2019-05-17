Bu ay sonunda final yapacak diziler belli oldu işte listedekiler
Bu sezon bir çok sevilen dizi final yaparak ekrana veda edecek. Ramazan Bayramı'nın Haziran'ın ilk haftasına denk gelmesi nedeniyle, yerli dizilerin büyük bölümü Mayıs sonunda final yapacak.
İstanbullu Gelin
İstanbullu Gelin dizisi bu sezon ekranlara veda ediyor. Sevilen dizinin sürprizlerle dolu final bölümü 31 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak.
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Diriliş Ertuğrul
Diriliş Ertuğrul 29 Mayıs Çarşamba günü 150. bölümüyle ekrana veda edecek. Yeni sezonda ise Burak Özçivit'in başrolünde oynayacağı Diriliş Osman yayınlanmaya başlayacak.
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Bizim Hikaye
Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye bu sezon ekrana veda edecek olan dizilerden. Bizim Hikaye'nin finali 23 Mayıs Perşembe ekranda olacak.
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Çarpışma
Kıvanç Tatlıtuğ, Onur Saylak ve Elçin Sangu'yu buluşturan Çarpışma dizisi, 30 Mayıs Perşembe akşamı final bölümüyle ekrana gelecek.
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