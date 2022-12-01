Bu ay gram altın 1200 lira olacak İslam Memiş söyledi gramı 150 lira birden atacak yükselecek

Dolar yatay seyre dönerken Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi sürüyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.050 liradan tamamlamıştı. 1 Aralık 2022 perşembe gününe de yükselişle başlayan gram altın, saat 10.00 itibariyle 1060'ı devirdi. Birikimini altına yatırmak isteyen vatandaşların kafası karışık. Yaz aylarında 1200 lira olacak denen altın yatırımcısını hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu kez altına yatırım yapanlara iyi haber var. İşte gram altın, çeyrek altın, dolar ve euro fiyatları ile altında Aralık sonunda görülecek rakama ilişkin İslam Memiş'in açıklaması: