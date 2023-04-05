Bu atların hepsi şampiyon adayı

Anadolu Tarım İşletmesinin Müdür Yardımcısı Eren Karabulut, AA muhabirine, işletmelerine bağlı Türkiye'nin en modern tavlası olan Anadolu Kısrak Tavlası'nda tay doğumlarının sürdüğünü söyledi. İşletmede şu ana kadar 84 baş tayın dünyaya geldiğini anlatan Karabulut, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar 42 baş erkek, 42 baş dişi tay dünyaya gözlerini açtı. İyi bir doğum sezonu geçiriyoruz. Babaları ve kardeşleri pistlerde başarılı olan taylarımız var. 2023 doğumlu taylarımız 2026 yılında pistlerde olacak. 2024 ve 2025 yıllarında satışa sunulacaklar. 2026 yılının nisan ayı itibarıyla da yarış pistlerinde koşmalarını bekliyoruz."