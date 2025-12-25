Bu araçların yakınından bile geçmeyin! Üreticileri geri çağırdı...
BizzyCar, 2025’in üçüncü çeyreğine ait geri çağırma raporunu kamuoyuyla paylaştı.
Raporda, otomotiv sektöründe süregelen güvenlik problemlerinin geldiği nokta detaylı biçimde ele alınırken, yılın başından bu yana dünya genelinde alınan geri çağırma kararlarının yaklaşık 19,3 milyon aracı kapsadığı ortaya kondu.
EN YAYGIN GERİ ÇAĞIRMA SEBEPLERİ
Geri çağırma sebepleri incelendiğinde ise geri dönüş ve elektrik sisteminde yaşanan sorunlar zirvede yer aldı.
Benzinli yakıt sistemlerinde oluşan sorunların üçüncü sırada yer aldığı geri çağırma sebepleri arasında, hidrolik sistemdeki sorunlara dördüncü sıraya yerleşti.
KÜRESEL ÇAPTA 2025 YILININ EN FAZLA GERİ ÇAĞIRMA KARARI ALAN OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ İSE ŞÖYLE:
TESLA: