Bu araç mucize gibi! Türkiye’de satışa çıktı kilometrede 2 TL yakıyor

FİYATI 1,78 MİLYON TL OLDU

Sandero Stepway’in Türkiye satış fiyatı 1 milyon 786 bin TL olarak açıklanıyor. Fabrika çıkışlı LPG sistemi, otomatik şanzıman ve yüksek sürüş pozisyonunu bir arada sunan model, şehir içi kullanım odaklı özellikleriyle öne çıkıyor.