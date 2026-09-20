Bu araç mucize gibi! Türkiye’de satışa çıktı kilometrede 2 TL yakıyor
Türkiye’de otomobil pazarına yeni bir model daha dahil oldu. Fabrika çıkışlı LPG sistemi ve otomatik şanzımanıyla satışa sunulan Dacia Sandero Stepway, ortalama tüketim değeriyle öne çıkıyor. Modelin kilometre başına yakıt maliyeti, güncel LPG fiyatlarıyla yaklaşık 2 TL seviyesinde hesaplanıyor.
Türkiye’de otomobil kullanıcılarının araç tercihinde yakıt tüketimi giderek daha fazla önem kazanıyor. Akaryakıt fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi, sürücüleri satın alma bedelinin yanı sıra aracın kilometre başına oluşturduğu maliyeti de hesaplamaya yöneltiyor. Bu noktada LPG’li yeni bir model dikkat çekiyor.
LPG’Lİ OTOMATİK OTOMOBİL DİKKAT ÇEKTİ
Dacia’nın yenilenen Sandero Stepway modeli, fabrika çıkışlı LPG sistemi ve otomatik şanzımanıyla Türkiye pazarında satışa sunuluyor. Sandero Stepway Expression Eco-G 120 Auto adıyla satışa çıkan model, düşük yakıt maliyeti arayan sürücülerin ilgisini çekiyor.
Araçta 1,2 litrelik üç silindirli turbo motor bulunuyor. LPG ile çalışan motor 120 beygir güç ve 197 Nm tork üretiyor. Güç, altı ileri EDC otomatik şanzıman aracılığıyla ön tekerleklere aktarılıyor.
100 KİLOMETREDE 7 LİTREYİ TÜKETİYOR
Modelin ortalama LPG tüketimi yapılan ölçümlerde 100 kilometrede yaklaşık 7-7,5 litre seviyesinde gerçekleşiyor. Yaklaşık 1.500 kilometrelik karma kullanımda 7,29 litre/100 kilometrelik tüketim değeri elde edildiği belirtiliyor.
LPG fiyatına bağlı olarak değişmekle birlikte bu tüketim, kilometre başına yaklaşık 2 TL seviyesinde bir yakıt maliyeti anlamına geliyor.
Yoğun şehir içi trafiğinde tüketim artarken, daha akıcı trafikte daha düşük seviyelerde kalabiliyor.
FİYATI 1,78 MİLYON TL OLDU
Sandero Stepway’in Türkiye satış fiyatı 1 milyon 786 bin TL olarak açıklanıyor. Fabrika çıkışlı LPG sistemi, otomatik şanzıman ve yüksek sürüş pozisyonunu bir arada sunan model, şehir içi kullanım odaklı özellikleriyle öne çıkıyor.
Yakıt maliyetlerinin sürücülerin bütçesindeki payının artmasıyla birlikte LPG’li otomobillere yönelik ilginin gelecekte de devam etmesi bekleniyor.