Bu anket İmralı'da Öcalan ile görüşüldükten sonra yapıldı Türk halkı diyor ki...

TÜRKİYE ikinci barış sürecinde İmralı ile doğrudan muhatap olarak yol alıyor. Abdullah Öcalan ile Meclis heyeti geçtiğimiz günlerde hatırlanacağı gibi yüz yüze görüşme yapmıştı. Sürecin mimarı olan Devlet Bahçeli ise 'kararlı' duruşunu kamuoyu önünde açıklıkla sergiliyor. Peki yaşanan bu süreç Türk halkının görüşünü, 'çözüm sürecine' inancı ve desteğini nasıl etkiliyor. İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşme sonrasında yapılan Panorama anketi yayınlandı. İşte sonuçlar: