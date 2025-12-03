Bu anket İmralı'da Öcalan ile görüşüldükten sonra yapıldı Türk halkı diyor ki...
Terörsüz Türkiye süreci yol alırken kamuoyunun tepkisini ölçen bir anket öne çıktı. Ankette süreç, PKK'nın silah bırakması ve Kürt sorunu soruları yöneltildi. Ortaya çıkan sonuçlar umut verici.
TÜRKİYE ikinci barış sürecinde İmralı ile doğrudan muhatap olarak yol alıyor. Abdullah Öcalan ile Meclis heyeti geçtiğimiz günlerde hatırlanacağı gibi yüz yüze görüşme yapmıştı. Sürecin mimarı olan Devlet Bahçeli ise 'kararlı' duruşunu kamuoyu önünde açıklıkla sergiliyor. Peki yaşanan bu süreç Türk halkının görüşünü, 'çözüm sürecine' inancı ve desteğini nasıl etkiliyor. İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşme sonrasında yapılan Panorama anketi yayınlandı. İşte sonuçlar:
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DESTEK
Terörsüz Türkiye sürecine yönelik toplumsal destek %59 seviyesinde güçlü seyrini koruyor. AK Parti (%82) ve DEM Parti (%87) seçmenleri sürece en yüksek desteği verirken; CHP (%54) ve İYİ Parti (%77) seçmenlerinin çoğunluğu sürece karşı duruyor.
KÜRT SORUNU VAR MI YOK MU?
Toplumun %64'ü "Kürt sorunu yoktur" diyor. Bu konuda en keskin ayrışma parti aidiyetlerinde görülüyor: DEM Parti seçmeninin %87'si sorunun var olduğunu belirtirken; MHP (%85) ve AK Parti (%74) seçmenleri sorunun varlığını reddediyor. CHP seçmeni ise arada: %40 "Var", %58 "Yok"
PKK SİLAH BIRAKIR MI?
Toplum süreci desteklese de PKK'nın silah bırakacağına inanmıyor. Katılımcıların %59'u PKK'nın silah bırakmayacağı görüşünde. Sadece DEM Parti seçmeninin çoğunluğu (%66) silah bırakılacağına inanırken, diğer tüm parti tabanlarında şüphecilik hakim.