Bu aktivite alzaymır riskini azaltıyor! Hem kolay, hem keyifli!

Şu anda çaresi olmayan hastalıklar arasında yer alan alzaymır ile ilgili içindeki Çin’deki Sichuan Üniversitesi ve UK Biobank, ortak bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde bahçecilik faaliyeti ile uğraşanların alzaymır olma riskinin oldukça azaldığı gözlemlendi.