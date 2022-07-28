Bu aktivite alzaymır riskini azaltıyor! Hem kolay, hem keyifli!
Özellikle yaşı ilerleyen kişilerin en korktuğu hastalıkların başında gelen alzaymır ile ilgili Çin'de yapılan bir çalışma, bahçecilik faaliyetlerinin hastalık riskini azalttığını kanıtladı.
Şu anda çaresi olmayan hastalıklar arasında yer alan alzaymır ile ilgili içindeki Çin’deki Sichuan Üniversitesi ve UK Biobank, ortak bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde bahçecilik faaliyeti ile uğraşanların alzaymır olma riskinin oldukça azaldığı gözlemlendi.
Birleşik Krallık’ta yarım milyondan fazla kişiye, yaptıkları fiziksel aktiviteler soruldu ve 11 yıl boyunca bu aktiviteler analiz edildi.
Buna göre çimleri sulamak, biçmek, kazımak ve otları ayıklamak gibi sık sık bahçede iş yapanların bunama geliştirme olasılığı, bunu daha az yapan kişilere göre yüzde 21 daha azdı.
Zevk için düzenli olarak yüzen, bisiklete binen veya yürüyenlerin demans geliştirme olasılığı yüzde 35 daha düşük olarak olarak belirtildi.