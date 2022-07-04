Bu akşam sahneye çıkacaktı.. Sibel Can'dan hayranlarını üzen haber!

Ekranların ilgiyle izlenen programı Şarkılar Bizi Söyler programında Hakan Altun ve ünlü klarnet Hüsnü Şenlendirici ile sunuculuk yapan, sesiyle hafızalara kazınan, güzelliği ile kendisine hayran bırakan güzel şarkıcı Sibel Can programın sezon finali yapmasının ardından konser programlarıyla sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Bu akşam konser verecek olan güzel şarkıcıdan hayranlarını üzen haber geldi. Sağlık problemleri sebebiyle konserinin ertelendiğini duyuran Can sosyal medyadan açıklama yaparak "Bugünkü Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştireceğimiz konserimi çok üzülerek ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum." dedi