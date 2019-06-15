Bu Akşam Ölürüm şarkısından sonra kaybolmuştu! Murat Kekilli'den yıllar sonra gelen itiraf!

"O süreçte 'Bu Akşam Ölürüm' şarkımdan dolayı intiharlar alıp başını gitmişti. İnsanların bireysel yaptığı şeyler için beni sorumlu tutanlar oldu. Banka soyan iki çocuğa "Neden yaptınız?" dediklerinde "Murat Kekilli'nin şarkısını dinleyip yaptık" dediler.