Bu ailenin tek işi süs taşı avlamak! Komando gibi dağlarda gezerek süs taşı arıyorlar
SAMSUN'da yaşayan bir aile komandolar gibi sarp arazilerde ve dağlarda süs taşı arıyor. Türkiye'nin farklı yerlerini dolaşan aile buldukları süs taşlarını makinelerde işleyerek takı malzemesi haline getiriyor.
10 sene önce süs taşlarına ilgi duymaları sonucunda Türkiye'ni farklı yerlerine keşif yapmak için yola çıkan Samsun’un Ayvacık ilçesinde yaşayan Kocagülle ailesi, çıktıkları bu yolda birçok farklı çeşit süs taşı buldu. Bunu zamanla bir meslek haline getiren aile aldıkları "Elmas Derecelendirme Uzmanı" belgeleri ile resmi olarak süs taşı işi yapmaya başladı.
Önce dağlık, taşlık arazilerde ellerinde çekiçler ile taşları kırarak süs taşı arayan aile uzun bir arayış sonunda buldukları taşları evlerinde kurdukları mini atölyede bir takım işlemden geçiriyor. Süs taşı ilk olarak kendi yaptıkları makine üzerinde kalın bir zımparadan geçiyor, akabinde yontulmak için yapıştırılıyor.
Yontulan taşlar sonrasında kesilerek takıya dönüştürülüyor. Yorucu geçen süreç sonunda aile yaptıkları takıları satarak geçimlerini sağlıyor.
"Biz ailecek bu işi yapıyoruz"
Sedat, Hurşit ve Şükrü Kocagülle kardeşler olarak süs taşlarını arazilerden bulma konusunda bir atak yaptıklarını belirten Sedat Kocagülle (44) şöyle konuştu: "Biz Türkiye'deki süs taşlarını arazilerde bulma konusunda son zamanlar büyük bir atak yaptık. Şu anda Ayvacık'ta 5-6 çeşit süs taşı bulduk."