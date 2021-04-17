Bu ailenin tek işi süs taşı avlamak! Komando gibi dağlarda gezerek süs taşı arıyorlar

"Biz ailecek bu işi yapıyoruz"

Sedat, Hurşit ve Şükrü Kocagülle kardeşler olarak süs taşlarını arazilerden bulma konusunda bir atak yaptıklarını belirten Sedat Kocagülle (44) şöyle konuştu: "Biz Türkiye'deki süs taşlarını arazilerde bulma konusunda son zamanlar büyük bir atak yaptık. Şu anda Ayvacık'ta 5-6 çeşit süs taşı bulduk."