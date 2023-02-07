Bu acının tarifi yok! Beşiz bebeklerden 4'ü depremde hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. Depremin etkili olduğu illerden olan Hatay'da birçok bina yıkılırken çok sayıda vatandaş da göçük atında kaldı. Göçük altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları devam ederken kahreden bir haber geldi.