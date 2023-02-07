Bu acının tarifi yok! Beşiz bebeklerden 4'ü depremde hayatını kaybetti!
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'daki bir apartmanın enkazından Hüseyin Huyluoğlu, eşi Merve Huyluoğlu ve beşiz bebeklerinden 4'ünün cansız bedeni çıkarıldı. Huyluoğlu ailesi, koronavirüs salgını döneminde Suudi Arabistan'da mahsur kalmış ve bakanlık tarafından kurtarılarak Türkiye'ye getirilmişti.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. Depremin etkili olduğu illerden olan Hatay'da birçok bina yıkılırken çok sayıda vatandaş da göçük atında kaldı. Göçük altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları devam ederken kahreden bir haber geldi.
Anne, baba ve beşizler enkazda kaldı
2020 yılında coronavirüs salgını nedeniyle 3’ü erkek 2’si kız beşiz çocuklarıyla Suudi Arabistan’da mahsur kalan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yurda getirilen Huyluğlu ailesinden Hüseyin Huyluoğlu, eşi Merve Huyluoğlu ve beşiz bebekleri de depremde enkaz altında kaldı.
Beşizlerden 4'ü hayatını kaybetti
Yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından Huyluğlu ailesinden anne ve baba ile birlikte beşiz bebeklerden 4'ünün cansız bedeni enkazdan çıkartıldı.
Vefat haberini Hüseyin Huyluoğlu'nun çalıştığı şirket duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: