Bu 9 maddeye dikkat! Diş hekimleri asla yapmayın diyor...

Dişleri fırçalamak, diş ipi kullanmak ve düzenli diş kontrolüne gitmek ağız sağlığı için oldukça önemli. Fakat uzmanlara göre bu bilgileri bilmek ile uygulamak arasında ciddi farklar oluyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) verilerine göre, 30 yaş üstü bireylerin yaklaşık yarısında diş eti hastalığı belirtileri görülürken, yetişkinlerin yüzde 26’sında tedavi edilmemiş diş çürükleri bulunuyor.