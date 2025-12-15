Bu 9 maddeye dikkat! Diş hekimleri asla yapmayın diyor...
Diş sağlığı önemli konular arasında yer alırken diş doktorlarının rutinleri de hep merak konusu olmuştur. Diş doktorları özellikle 9 şeyi asla yapmıyorlar.
Dişleri fırçalamak, diş ipi kullanmak ve düzenli diş kontrolüne gitmek ağız sağlığı için oldukça önemli. Fakat uzmanlara göre bu bilgileri bilmek ile uygulamak arasında ciddi farklar oluyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) verilerine göre, 30 yaş üstü bireylerin yaklaşık yarısında diş eti hastalığı belirtileri görülürken, yetişkinlerin yüzde 26’sında tedavi edilmemiş diş çürükleri bulunuyor.
Ağız ve diş sağlığı sorunlarının büyük bölümünün günlük hayatta farkında olmadan yapılan bazı alışkanlıklardan kaynaklandığını söyleyen diş hekimleri, yaygın davranışları tek tek sıraladı. İşte diş hekimlerinin kaçındığını söylediği ve dişlere zarar veren alışkanlıklar:
BUZ ÇİĞNEMEK
Minnesota Üniversitesi'nde klinik doçent olan Dr. Natalie Peterson, buz çiğnemenin dişler için tehlikeli olduğunu belirtti. Sert ve soğuk yapısı nedeniyle buzun dişlerde kırılmalara yol açabileceğini belirten Peterson, özellikle dolgusu olan kişilerin bu alışkanlıktan uzak durması gerektiğini vurguladı.
TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞI
Boston Üniversitesi’nden çocuk diş hekimi Dr. Jennifer Soncini’ye göre tırnak yemek, diş minesine zarar veriyor. Tekrarlayan bir alışkanlık olması nedeniyle dişlerin sürekli baskıya maruz kaldığını ifade eden Soncini, mine kaybının çürük, hassasiyet ve enfeksiyon riskini artırdığını belirtti.