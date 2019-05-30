Bu 185 inek ömür boyu kesilmeyecek! Cumhurbaşkanı koruma getirdi
POLONYA'da sahibinin kontrolünden çıkıp yıllardır doğada özgürce yaşayan 185 inek kesilmekten son anda kurtuldu. Gorzow Mahkemesi tarafından Avrupa Birliği (AB) yasaları gereği veteriner kontrolleri hiç yapılmadığı, doğada gittikçe yabanileştikleri için kesilmelerine karar verilen 185 inek, hayvansever ve çevreci aktivistlerin eylemleri sayesinde itlaf edilmekten son anda kurtuldu. Özgür inekler yaşamlarının sonuna kadar devlete ait bir çiftlikte tutulacak.
Polonya'nın batısındaki Deszczno kasabasında özgürce yaşayan 185 ineğin davası mutlu sonla bitti. Her şey 2004 yılında 23 adetten oluşan inek sürüsünün sahibinin kontrolünden çıkmasıyla başladı.
İneklerin tıpkı Hindistan'daki gibi kutsal olduğunu düşünen sahibi Pawel Skorupa, onların birkaç bin kişilik nüfusa sahip kasaba ve çevresinde serbestçe otlamalarına göz yumdu. Ancak ineklerin kasaba ve çevresinde özgürlüğü sadece otlamakla kalmadı, inekler geceleri de kasaba çevresindeki otlaklarda kalmaya başladı.
İneklerin doğada yaşamasını ise veteriner kayıtları ve aşılarının yapılmaması takip etti. Bu sırada inekler yalnızca veteriner kontrolünden değil, sahibinin kontrolünden de çıkıp üremeye başladı. Kasaba ve çevresindeki otlaklarda yaşayan, hatta zaman zaman yöredeki çiftçilerin tarladaki mahsullerini yiyen ineklerin sayısı zamanla 185'i buldu. Sahibi, veteriner kaydı bulunmadığı için sütünü ve etini satamadığı “özgür ineklerden” gelir elde edemediği gibi artan yem masrafları karşısında pes edip onları tamamen özgür bıraktı.
Çiftliği bastılar
Yıllardır Deszczno çevresinde başıboş yaşayan inekler gittikçe yabanileşip yöre halkının korkulu rüyası haline geldi. Bu esnada durumları mahkemeye intikal eden “özgür inekler” bölgede çok defa hasarlı trafik kazalarına da yol açtı. Ancak ineklerin özgür yaşamı geçtiğimiz Nisan ayında Ciecierzyce köyünde bir çiftliğe girerek, çiftlik sakinlerinin eve hapsetmesiyle sona erdi. İnekler, bölge halkı için tehdit oluşturdukları gerekçesiyle belediyenin kararıyla çitlerle çevrelendi.