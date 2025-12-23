Bruce Willis'in ailesinden büyük karar! Beyin bağışı gündemde...

AİLESİ BEYNİNİ BAĞIŞLAMA KARARI ALDI

Willis'in eşi Emma Heming Willis, ailesinin aldığı kararı doğruladı. Ölümünden sonra Bruce Willis'in beyni, frontotemporal demans araştırmaları için bağışlanacak. Emma, bu kararın duygusal olarak zor olduğunu ancak bilimsel açıdan vazgeçilmez olduğunu vurguladı.Açıklamada, bağışın araştırmacılara beynin hücresel düzeydeki değişikliklerini inceleme fırsatı vereceği belirtildi. Anormal protein birikimleri, genetik mutasyonlar ve yapısal hasarlar gibi faktörler doğrudan gözlemlenebilecek. Bu, etkili tedaviler veya erken teşhis yöntemleri geliştirmede kritik rol oynayacak.