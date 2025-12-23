Bruce Willis'in ailesinden büyük karar! Beyin bağışı gündemde...
Ünlü Hollywood yıldızı Bruce Willis, üç yıldır frontotemporal demans (FTD) hastalığıyla zorlu bir mücadele veriyor. Afazi teşhisiyle oyunculuğu bırakan efsane aktörün ailesi, ölümünden sonra beynini bilimsel araştırmalar için bağışlama kararı aldı. Bu radikal adım, demans tedavisinde yeni umutlar yaratmayı hedefliyor.
Bruce Willis, 2022'de afazi (konuşma ve dil bozukluğu) tanısıyla sinemaya veda etmişti. Bir yıl sonra teşhis frontotemporal demans olarak güncellendi. "Zor Ölüm" serisi, "Altıncı His" ve "Beşinci Element" gibi ikonik filmlerle tanınan 70 yaşındaki aktör, hastalığın ilerlemesiyle iletişim yetilerini büyük ölçüde kaybetti. FTD, Alzheimer'dan farklı olarak beynin frontal ve temporal loblarını etkiliyor. Kişilik değişiklikleri, davranış bozuklukları ve dil sorunlarına yol açan bu nadir hastalık, genellikle 45-65 yaş arasında ortaya çıkıyor. Willis'in durumu, hastalığın erken evre belirtilerini gözler önüne seriyor.
AİLESİ BEYNİNİ BAĞIŞLAMA KARARI ALDI
Willis'in eşi Emma Heming Willis, ailesinin aldığı kararı doğruladı. Ölümünden sonra Bruce Willis'in beyni, frontotemporal demans araştırmaları için bağışlanacak. Emma, bu kararın duygusal olarak zor olduğunu ancak bilimsel açıdan vazgeçilmez olduğunu vurguladı.Açıklamada, bağışın araştırmacılara beynin hücresel düzeydeki değişikliklerini inceleme fırsatı vereceği belirtildi. Anormal protein birikimleri, genetik mutasyonlar ve yapısal hasarlar gibi faktörler doğrudan gözlemlenebilecek. Bu, etkili tedaviler veya erken teşhis yöntemleri geliştirmede kritik rol oynayacak.
Emma Heming Willis, "Bu acı dolu süreci başkalarına fayda sağlayacak bir mirasa çevirmek istiyoruz" dedi. Aile, kararın demans farkındalığını artırmasını ve benzer hastalıklarla mücadele eden milyonlara umut olmasını hedefliyor.
Eski eşi Demi Moore ve beş kızı da dahil tüm aile, bu adımı destekliyor. Emma, hastalığın "zalim" olduğunu ancak içindeki sevgi ve joy'un devam ettiğini sıkça paylaşıyor.