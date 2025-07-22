Bruce Willis artık konuşamıyor eski eşi Demi Moore ve 5 kızı bakıyor

AİLESİNE BAĞIMLI YAŞIYOR

Rol aldığı dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip olduğunu ve ünlü bir oyuncu olduğunu bile hatırlamakta zorluk çeken Willis'e eşi Emma Heming Willis, eski eşi Demi Moore ve beş kızı Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ve Evleyn, günlük aktivitelerini yerini getirmesinde yardımcı oluyor. Ailesi, aktörün her gün yanında bulunarak hem fiziksel hem de duygusal destek sağlamaya devam ediyor. Birçok filme imza atan Hollywood aktöründen gelen bu haber, hayranlarını derinden etkiledi.