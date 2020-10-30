Brooklyn Beckham nişanlısı Nicola Anne Peltz küvette aşka geldi dudak dudağa...
David Beckham ve Victoria Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham, nişanlısıyla birinci yıllarını kutladı. Nişanlısı Nicola Anne Peltz ile küvette aşka geldi.
Dünyanın en popüler çiftlerinden olan David Beckham ve Victoria Beckham'ın 21 yaşındaki oğulları Brooklyn Beckham, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Nicola Anne Peltz ile nişanlandı.
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Evlilik yolunda ilk adımı atan çiftten Beckham, nişanlısını ile birlikteliğinin birinci yıl dönümünü kutladı. Küvette çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Brooklyn Beckham, gönderisine şu notu düştü:
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''Mutlu birinci yıl dönümü bebeğim. Yanımda olduğun için şanslıyım. Seninle yaşlanmak ve bir aile kurmak için sabırsızlanıyorum. Seni çok seviyorum.''
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Brooklyn Beckham'ın nişanlısı Nicola Anne Peltz ise paylaşıma ''Ben seni daha çok seviyorum'' diyerek cevap verdi.
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