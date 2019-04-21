Brooklyn Beckham, aşkı için gözyaşı döktü

Brooklyn Beckham, aşkı için gözyaşı döktü

Model Hana Cross'la aşk yaşayan David Backham'ın oğlu Brooklyn Beckham, Los Angeles sokaklarında sevgilisiyle tartıştı. Bir ara sinir krizi geçiren Beckham, gözyaşlarını tutamadı.

Brooklyn Beckham, aşkı için gözyaşı döktü - Sayfa 1

Victoria Beckham ve David Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn Beckham, playboy modeli Lexi Wood ile ilişkisini bitirdikten sonra gönlünü model Hana Cross'a kaptırdı. 

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Brooklyn Beckham, aşkı için gözyaşı döktü - Sayfa 2

Beckham ve Cross, geçtiğimiz gün Los Angeles sokaklarında görüntülendi.

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Brooklyn Beckham, aşkı için gözyaşı döktü - Sayfa 3

Çalkantılı bir aşk hayatı olan ikili, sokak ortasında tartışmaya başladı.

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Brooklyn Beckham, aşkı için gözyaşı döktü - Sayfa 4

Tartışmayı uzatmamak için bir ara çekip gitmek isteyen Hana Cross'u, Brooklyn'in kardeşi Romeo engelledi.

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