Brooklyn Beckham, aşkı için gözyaşı döktü
Model Hana Cross'la aşk yaşayan David Backham'ın oğlu Brooklyn Beckham, Los Angeles sokaklarında sevgilisiyle tartıştı. Bir ara sinir krizi geçiren Beckham, gözyaşlarını tutamadı.
Victoria Beckham ve David Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn Beckham, playboy modeli Lexi Wood ile ilişkisini bitirdikten sonra gönlünü model Hana Cross'a kaptırdı.
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Beckham ve Cross, geçtiğimiz gün Los Angeles sokaklarında görüntülendi.
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Çalkantılı bir aşk hayatı olan ikili, sokak ortasında tartışmaya başladı.
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Tartışmayı uzatmamak için bir ara çekip gitmek isteyen Hana Cross'u, Brooklyn'in kardeşi Romeo engelledi.
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