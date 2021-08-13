Britney Spears'ın babası vasilikten çekileceğini duyurdu!
Britney Spears'ın babası Jamie Spears, 13 yıl aradan sonra, şarkıcının vasiliğinden çekilmeyi kabul etti. Ünlü sanatçının avukatı ise gelişmeden memnun olduğunu ancak Jamie Spears'in çekilmek için zaman kaybetmemesi gerektiğini ifade etti
Britney Spears'in babası Jamie Spears, vasiliğinin askıya alınması için açılan davada mahkemeye kızının vasiliğinden çekilmeyi planladığını bildirdi. Jamie Spears, mahkemeye verdiği dilekçede, vasilikten alınması için herhangi bir neden bulunmadığını ancak Spears'in malvarlığının adli denetimi gibi bekleyen birkaç konunun çözüme kavuşmasının ardından vasilikten ayrılacağını söyledi.
'Kızının iyiliği için'
Konuyu mahkemeye taşıyan Spears, babasının vasi olarak devam etmesi halinde müziği bırakmayı düşündüğünü bile söyledi. Los Angeles’ta görülen davada baba Jamie Spears nihayet geri adım attı. New York Post’un haberine göre baba Spears, kızının iyiliği için vasiliği bırakma kararı aldığını mahkemeye bildirdi.
"Geçiş sürecine destek olmayı planlıyor”
Jamie Spears adına açıklamalarda bulunan avukatı, “Bay Spears, kendisine yapılan haksız saldırılara rağmen, kamuoyu önünde vereceği bir mücadelenin kızının çıkarları en iyisi olmayacağını düşünüyor. Bu nedenle vasilik görevini bırakarak, yeni atanacak kişinin geçiş sürecine destek olmayı planlıyor” ifadelerini kullandı.
"Geçtiğimiz 13 yılı soruşturmaya devam edeceğiz"
Britney Spears’in avukatı Matthew Rosengart ise bir açıklama yaparak, gelişmeden memnun olduğunu ancak Jamie Spears'in çekilmek için zaman kaybetmemesi gerektiğini söyledi. Rosengart, "Bay Spears'in kızının üzerinden milyonlarca dolar kazandığı geçtiğimiz 13 yılı soruşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.