Britney Spears kötü haber duyurdu! Maalesef bebeğimizi kaybettik

Bebeği düşürdüğünü paylaşırken, ‘bunun her ebeveyn için yıkıcı bir durum’ olduğunu belirten ABD’li şarkıcı, "Bebeği hamileliğin erken döneminde kaybettik. Belki haberi biraz daha geç paylaşsak daha doğru olurdu ama ikimiz de çok heyecanlı ve mutluyduk."