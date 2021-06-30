Britney Spears davasında flaş gelişme Avukatlar ikiye bölündü

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın vasiliğinin son bulması için açtığı dava avukatları ikiye böldü. Bazı hukukçular, 39 yaşındaki şarkıcının ruhsal durumunun bozuk olduğunu savunurken bazıları da insan haklarının önemini vurguladı. Geçtiğimiz haftalarda görülen bir önceki davaya uzaktan bağlanma yöntemiyle katılan ünlü şarkıcı Britney Spears, babasının 13 yıldır kendisine sistematik istismar uyguladığını ifade ederek, evlenip bebek sahibi olmasına izin bile vermediğini, rahmine yerleştirilen spirali bile çıkarttırmak için babasının izninin olması gerektiğini gözyaşlarıyla anlatmıştı. Spears 13 yıldır babasının kendisine verdiği uyuşturucu maddelerle sarhoş gibi hissettiğini ve babasının her dediğini yapmak zorunda olan bir 'köle' gibi hissettiğini anlatmıştı. Bu ifadelerden sonlar onbinlwrce insan 'Free Britney' (Özgür Britney) sloganıyla sokaklarda protesto gösterileri yaptı.