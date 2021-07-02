Britney Spears davasında 'baba istismarı' kararı! Şarkıcı mahkemede yıkıldı!
Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, babası Jamie Spears'ın vasiliğinin son bulması için açtığı davada hüsrana uğradı. Mahkeme, ünlü yıldızın babasını vasilikten çıkarma isteğini onaylamadı
Britney Spears'ın (39) babası Jamie Spears'ın hayatını ve parasını kontrol ettiği 13 yıllık vasiliğin son bulması için açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme yargıcı, şarkıcının bu talebini geri çevirdi.
Amerikan basınının önceki gün elde ettiği belgeler, Los Angeles Yüksek Mahkemesi yargıcının, Britney Spears’ın avukatı Samuel Ingham III tarafından sunulan talebi reddettiğini ortaya koydu. Karara göre Spears, babasının korumasında kalmaya devam edecek.
Dün sunulan mahkeme belgelerinde Bessemer Trust'ın ortak koruyucu olarak kalması onaylanırken, baba Spears'ı pop yıldızının vasiliğinden çıkarmama kararı da yinelendi.
Ünlü şarkıcının finansal ve kişisel hayatının kontrolü, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından tamamen babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti.