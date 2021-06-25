Britney Spears 13 yıllık sırrı itiraf etti: Babam istismar ediyor, uyuşturucu veriyor!

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Britney Spears, Los Angeles mahkemesine 13 yıl boyunca yaşamını yöneten “İstismarcı” korumaya son verilmesi çağrısında bulundu. Britney Spears, “Ben sadece yaşamımı geri istiyorum” dedi. 2008 yılında yaşadığı bunalım nedeniyle bütün yasal hakları babası Jamie Spears`a devredilen pop ikonunun 13 yıldır her alanda hayati üzerindeki özgürlüğünü tamamen kaybetmiş durumda olduğu iddia ediliyor.