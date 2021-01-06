Brian Austin Green yeni aşkını öpmelere doyamadı! Denizin keyfini çıkardılar
Ünlü manken Megan Fox ile yollarını ayıran Brian Austin Green, dansçı Sharna Burgess ile yeni bir aşka yelken açtı.
ABD'li oyuncu Brian Austin Green, DWTS (Yıldızlarla Dans Etmek) programının yıldızı dansçı Sharna Burgess ile yeni bir aşka yelken açtı. Green ve Burgess çifti yeni yıla birlikte girdi.
122
Tatillerine Hawaii'de eden çift önceki gün sahilde görüntülendi.
222
Deniz ve güneşin keyfini çıkaran çiftin romantik anları kameralara yansıdı.
322
Green, sevgilisine uzun uzun sarılarak onu öpücüklere boğdu.
422