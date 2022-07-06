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Brezilyalı manken Ukrayna'da Rus füzesiyle öldürüldü! Irak'ta IŞİD'e karşı keskin nişancıydı

Brezilyalı manken Ukrayna'da Rus füzesiyle öldürüldü! Irak'ta IŞİD'e karşı keskin nişancıydı

RUSYA- Ukrayna savaşında yer almak için Ukrayna'ya giden Brezilyalı manken Thalita do Valle hayatını kaybetti. Keskin nişancı olduğu öğrenilen Brezilyalı manken, Irak'ta IŞİD'e karşı savaşırken keskin nişancı eğitimi almıştı.

Brezilyalı manken Ukrayna'da Rus füzesiyle öldürüldü! Irak'ta IŞİD'e karşı keskin nişancıydı

Rusya Ukrayna savaşında yer almak için Ukrayna'ya giden Brezilyalı manken Thalita do Valle hayatını kaybetti. Keskin nişancı olduğu öğrenilen Brezilyalı mankenin bulunduğu askeri sığınağa bir füze isabet etti.

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Brezilyalı manken Ukrayna'da Rus füzesiyle öldürüldü! Irak'ta IŞİD'e karşı keskin nişancıydı

39 yaşındaki Brezilyalı model Rusya Ukrayna savaşına katılmak için 3 hafta önce Ukrayna'ya gitmişti. Burada bulunduğu bir askeri sığınakta hayatını kaybettiği öğrenildi. The Sun gazetesinin haberine göre, Valle, füze saldırısı esnasında sığınakta kalan tek askerdi.

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Brezilyalı manken Ukrayna'da Rus füzesiyle öldürüldü! Irak'ta IŞİD'e karşı keskin nişancıydı

Hukuk fakültesini bitirdikten sonra model ve oyuncu olarak kariyerine devam eden Valle, savaş meydanındaki deneyimlerini sosyal medya hesaplarında anlatıyordu.

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Brezilyalı manken Ukrayna'da Rus füzesiyle öldürüldü! Irak'ta IŞİD'e karşı keskin nişancıydı

do Valle, geçmişte de Irak'ta radikal İslamcı IŞİD güçleriyle savaşmış, yaşadıklarını YouTube kanalında yayımlamıştı. Brezilyalı, bu sırada Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde Peşmerge'den keskin nişancılık eğitimi almıştı.

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