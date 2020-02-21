Brezilya'da Pele'nin heykeli açıldı

Açılış törenine, CBF Başkanı Rogerio Caboclo ve asbaşkan Antonio Carlos Nunes ile Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite'nin yanı sıra 1970 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan kadroda bulunan Ado, Brito, Clodoaldo, Dario, Edu, Jairzinho, Leao, Piazza ve Roberto Miranda'nın da katıldığı belirtildi.Bu arada 79 yaşındaki Pele'nin hastalığı nedeniyle törende yer alamadığı ifade edildi.