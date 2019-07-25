Brezilya’da hızla gelen araç motosiklete çarptı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Brezilya’da hızla gelen araç motosiklete çarptı

Brezilya’da otobanda, sol şeritte tek teker giden motosikletliye hızla gelen bir otomobil çarptı. Motosikletli genç, feci kazadan mucize eseri yaralı kurtuldu.

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Brezilya’nın Campinas şehrindeki Santos Dumont otobanında, 20 Temmuz gecesinde meydana gelen kazada; 19 yaşında motosikletli bir genç, sol şeritte arka teker üzerinde seyir halindeyken, aynı şeritten hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu hava uçtu ve yaralandı.

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Brezilya’da hızla gelen araç motosiklete çarptı - Sayfa 2

Yerel medya, gencin hastaneye kaldırıldığını, mucize eseri hafif yaralı kurtulduğunu duyurdu.

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Brezilya’da hızla gelen araç motosiklete çarptı - Sayfa 3

Yetkililer, motosikletli gencin tek teker üzerinde gitmeye çalışarak kendisini ve diğer araçlardaki insanları tehlikeye attığını duyururken; polisin kazaya dair soruşturma başlattığı belirtildi.

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Brezilya’da hızla gelen araç motosiklete çarptı - Sayfa 4

Kaza anı, 19 yaşındaki gencin arkadaşı tarafından saniye saniye kaydedildi.

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