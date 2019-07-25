Brezilya’da hızla gelen araç motosiklete çarptı

Brezilya’nın Campinas şehrindeki Santos Dumont otobanında, 20 Temmuz gecesinde meydana gelen kazada; 19 yaşında motosikletli bir genç, sol şeritte arka teker üzerinde seyir halindeyken, aynı şeritten hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu hava uçtu ve yaralandı.