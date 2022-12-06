Brezilya Güney Kore maçına damga vuran an! Neymar ile dalga geçmeye kalktı, rezil oldu!
2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Brezilya, Güney Kore'yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin 13.dakikasında penaltı kazanan Brezilya'da topun başına geçen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar topu ağlarla buluştururken, Güney Kore kalecisi Seung-Gyu Kim'in penaltı vuruşu öncesi Neymar'a karşı sergilediği tavır ve ilginç hareketler maça damga vururken, sosyal medyada alay konusu oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Brezilya, Güney Kore'yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Stat 974'te oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 4-0 önde kapatan Sambacılar, turu çok rahat geçti.
Brezilya, çeyrek finalde Hırvatistan ile 9 Aralık Cuma günü karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Brezilya, golü fazla beklemedi. 7. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Raphinha'nın ceza sahasına yerden gönderdiği topu arka direkte kontrol eden Vinicius Junior, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.
Vinicius Junior, Dünya Kupası'nda ilk kez gol sevinci yaşadı.
Sambacılar, 13. dakikada ise Neymar'ın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye yükseltti.