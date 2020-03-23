Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro: Koronavirüs krizi medyanın bir oyunu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), dünya çapında milyarlarca insana eve kapattı. 350 binden fazla insan hasta ve 15 bin insan yaşamını yitirdi. Ancak Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, tıpkı bir zamanlar ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı gibi, virüsü hafife alıyor. Aşırı sağcı lider Bolsonaro koronavirüs krizini meydanın bir oyunu olarak nitelendirerek, "Hafif bir gripten başka bir şey değil" dedi.
Koronavirüsün Latin Amerika'yı fazla etkilemediğini iddia eden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, siyasi rakiplerini suçladı. Medyanın bilinçli bir şekilde halkı paniğe sevk ettiğini ileri süren aşırı sağcı lider Bolsonaro, "İnsanlar yakın bir zamanda medya tarafından aldatıldıklarını ve bazı siyasilerin manipülasyonuna maruz kaldıklarını görecekler" dedi.
"Aşırı güvenlik önlemleri almaya gerek yok" diyen Bolsonaro, koronavirüsü 'hafif bir grip' olarak nitelendirdi.
Siyasi rakiplerini suçlayan Jair Bolsonaro, "Devlet Başkanı'na karşı aptal, yıkıcı ve arsızca bir kampanya yürütülüyor. Amaç beni iktidardan düşürmek" dedi.
Koronavirüs, şu ana kadar, Latin Amerika'da fazla can almadı. Ancak Latin Amerika ülkeleri Şili ve Arjantin, sokağa çıkma yasağı ilan etti. Brezilya'da ise şu ana kadar 1500'den fazla koronavirüs vakası görülürken, 25 kişi yaşamını yitirdi.