Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro: Koronavirüs krizi medyanın bir oyunu

Koronavirüs, şu ana kadar, Latin Amerika'da fazla can almadı. Ancak Latin Amerika ülkeleri Şili ve Arjantin, sokağa çıkma yasağı ilan etti. Brezilya'da ise şu ana kadar 1500'den fazla koronavirüs vakası görülürken, 25 kişi yaşamını yitirdi.