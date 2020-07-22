Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif çıktı
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun üçüncü testi de pozitif çıktı.
Brezilya basınının Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'ya dayandırdığı haberde, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun sağlık durumunun iyi gittiği kaydedildi.
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Ancak Bolsonaro'nun önceki gün yaptırdığı Kovid-19 testinin de pozitif çıktığı ifade edildi.
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Bolsonaro'nun karantinadan 'sıkıldığı' için geçen hafta yaptırdığı Kovid-19 testi de pozitif sonuçlanmıştı.
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Kendisinde 7 Temmuz'da Kovid-19 tespit edilmesinden bu yana devlet başkanlığı konutu Alvorada Sarayı'nda karantinada bulunan Bolsonaro, hafif semptomları için kullandığı sıtma ilacı hidroksiklorokin sayesinde hemen iyileşmeye başladığını savunmuştu.
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