Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüsü yine basit bir gribe benzetti
Koronavirüse karşı önlemlere itiraz eden Brezilya lideri Jair Bolsonaro, Kovid-19'u yine 'basit bir grip' olarak nitelendirdi. Bolsonaro, medya kuruluşlarını ise korku yaymakla suçladı. Ülkede şimdiye kadar 2 bin 274 vaka tespit edilirken 47 kişi de hayatını kaybetti. Jair Bolsonaro daha önce de koronavirüs tehlikesini medyanın bir oyunu olarak yorumlamıştı.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle acil durum kararı alan valilere tepki göstererek, virüs için 'basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı' ifadesini kullandı.
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Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Bolsonaro, ülkesinin ulusal televizyon programında yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını hafife alan açıklamalarda bulundu.
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Bolsonaro, halka panik yapmamaları çağrısında bulunarak, "Normale dönmeliyiz. Toplu ulaşım yasağı ve kitlesel ev hapsi, koronavirüs tedbirlerine dahil edilmemeli" ifadelerini kullandı.
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Bolsonaro, "Spor geçmişim göz önüne alındığında eğer virüse yakalanırsam endişelenmeme gerek yok. Hiçbir şey hissetmem, yüksek ihtimalle grip gibi olur" dedi.
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