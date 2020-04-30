Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüsten 5 bin ölümü hiçe saydı
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) vatandaşlarının hayatını hiçe saymaya devam ediyor. Önlemlere tepki gösteren Bolsonaro, ülkede can kaybının 5 bini aşmasını, "Ne olmuş yani?" ifadeleriyle yorumladı.
Çin'in Vuhan kentinde başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyada etkisini gösteriyor.
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Güney Amerika kıtasında salgından en fazla etkilenen ülke olan Brezilya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele etmek, aynı zamanda ülkenin Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yla mücadele etmeyi gerektiriyor.
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İlk günden beri salgına karşı alınan önlemlere itiraz eden Bolsonaro, insanların hayatını hiçe saymaya devam ediyor.
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Ülkede salı akşamı can kaybı sayısı, rekor artışla beş bini geçti ve günlük ölüm sayısı da 500 bandını aştı.
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