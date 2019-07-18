Bradley Cooper ile ayrılan Irina Shayk'ın zor anları kameralara böyle yansıdı!
Bradley Cooper'dan olaylı bir şekilde ayrılan ünlü model Irina Shayk, kızı Lea'yı New York'ta bir parka götürdü ve kızıyla beraber kaydıraktan kaymak isteyince olanlar oldu.
Bir süre önce sevgilisi ve çocuğunun olan Bradley Cooper'dan ayrılan ünlü model Irina Shayk, kızı Lea'yı annesi Olga ile beraber New York'ta bir parka götürdü. 2 Yaşındaki kızıyla eğlenceli vakitler geçiren Shayk, Lea ile beraber parktaki kaydıraktan kaymak isteyince ise zor anlar yaşadı.
Kızı Lea ile parkta oynayan Brezilyalı süper model Irina Shayk, kaydıraktan kayarak inmek isteyince uzun bacakları yüzünden kaydırakta sıkıştı. Gülerek doğrulan Shayk, kızıyla oynamaya devam etti. O anlar ise objektiflere bu şekilde yansıdı.
Bradley Cooper ile süren 4 senelik ilişkisinin ardından ise geçtiğimiz günlerde ilk kez röportaj veren Irina Shayk, hayatının neden merak edildiğiyle ilgili şunları söylemişti: “Bence insani bir şey: Sahip olamazsanız sahip olmak istersiniz. Bir perde var ve o perdeyi açmak istiyorsunuz.”
Cooper ile 4 sene boyunca sevgili kalan ve bir çocuk sahibi olan ancak evlenmeyen Shayk, “Evliliğe inanıyor muyum? Evet, tabii ki. Evliliğe karşı olanlardan değilim” demişti.