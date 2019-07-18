Bradley Cooper ile ayrılan Irina Shayk'ın zor anları kameralara böyle yansıdı!

Bradley Cooper ile süren 4 senelik ilişkisinin ardından ise geçtiğimiz günlerde ilk kez röportaj veren Irina Shayk, hayatının neden merak edildiğiyle ilgili şunları söylemişti: “Bence insani bir şey: Sahip olamazsanız sahip olmak istersiniz. Bir perde var ve o perdeyi açmak istiyorsunuz.”