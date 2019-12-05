Brad Pitt'ten Angelina Jolie ayrılığıyla ilgili olay itiraf! 'Her gün ağlıyorum'
Ünlü aktör Brad Pitt, Angelina Jolie hayatından çıktıktan sonra nasıl değiştiğini anlattı.
Dünya magazin medyası Brad Pitt'in itiraflarını konuşuyor. Bir dönemin gözde çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2016 yılından beri süren boşanma davaları ile adlarından sıklıkla söz ettirirken Pitt, Angelina Jolie hayatından çıktıktan sonra başına neler geldiğini tüm samimiyetiyle anlattı.
55 yaşındaki 6 çocuk babası Pitt, yaş aldıkça her şeyden çok daha fazla etkilenmeye başladığını söyleyerek şunları dile getirdi:
"Bu bir dönem mi? Son 20 yıldır hiç ağlamamıştım. Beni çocuklarım etkiliyor, arkadaşlarım etkiliyor, hatta haberler bile etkiliyor. Bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum."
Ünlü oyuncu, zaman geçtikçe duygusal etkilenmelere çok daha açık hale geleceğini de belirtti. Brad Pitt'in bu yorumuna röportaj verdiği Anthony Hopkins de "Daha yaşlandıkça yapmak istediğin tek şeyin ağlamak olduğunu göreceksin" diye yanıt verdi.
Hopkins bu duygusal halin sadece acı ve kederden kaynaklanmadığını bunun yaşamın güzelliğinden de kaynaklandığını söyledi.