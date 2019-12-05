Brad Pitt'ten Angelina Jolie ayrılığıyla ilgili olay itiraf! 'Her gün ağlıyorum'

55 yaşındaki 6 çocuk babası Pitt, yaş aldıkça her şeyden çok daha fazla etkilenmeye başladığını söyleyerek şunları dile getirdi:

"Bu bir dönem mi? Son 20 yıldır hiç ağlamamıştım. Beni çocuklarım etkiliyor, arkadaşlarım etkiliyor, hatta haberler bile etkiliyor. Bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum."